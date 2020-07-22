ميشوستين يعلن أمان أربعة لقاحات روسية ضد كورونا

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إن أربعة لقاحات روسية ضد فيروس كورونا المستجد، أثبتت سلامتها وأمانها.

ووفقاً لموقع قناة روسيا اليوم : ذكر رئيس الحكومة، في كلمة أمام مجلس “الدوما”، أن مجموعة من مؤسسات البحث والدراسات العلمية الروسية، تعمل في مجال تصميم وتطوير هذه اللقاحات في الوقت الراهن. وتعمل في هذا المجال، المؤسسات التابعة لوزارة التعليم والعلوم، ووزارة الصحة، والهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين “روس بوتريبنادزور”، والوكالة الفدرالية الطبية – البيولوجية.

وقال: “في الوقت الحالي، هناك 17 مؤسسة علمية وأكثر من 26 نوعاً من اللقاحات، وهذا ما نعرفه اليوم. أثبتت أربعة لقاحات، وفقاً لروسبوتريبنادور، أمانها وسلامتها. وفي لقاحين منها، باتت الاختبارات السريرية، في المرحلة النهائية: الحديث عن لقاح مركز غيمالي ولقاح وزارة الدفاع الروسية. ويجري تحضير لقاحين لبدء الاختبارات، الحديث عن لقاح معهد الدراسات العلمية فيكتورـ ولقاح معهد بحوث والأمصال”.

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