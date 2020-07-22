ترامب وحزم المساعدات.. استثمار جديد لاستمالة الأميركيين

رشا عيسى

بين مؤيد لضخ مساعدات مالية جديدة للأميركيين ومعارض لها ازدادت حدة الانقسامات داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب حول سبل تحفيز الاقتصاد الذي يتجه ليكون أسوأ من كل التوقعات التي يقدمها الاقتصاديون وبتأكيد من صندوق النقد الدولي الذي رسم مستقبلاً قاتماً جداً ينتظر الأميركيين مع بداية موجة جديدة من جائحة كورونا المستجد بدأت تضرب الأراضي الأميركية وتزيد من معدلات الإصابة والوفيات.

الخلاف القائم يتعدى الفريق الخاص بترامب لينقلب أيضاً إلى منازلة جديدة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي, حيث يدفع ترامب نحو إقرار حزمة جديدة من المساعدات تحمل الرقم أربعة وضرورة صرفها مباشرة مذيلة بتوقيعه كما جرى في الجولات الثلاث السابقة أي بهذا التوقيت بالذات أي قبل البدء بالانتخابات الرئاسية بينما يعارض ذلك قسم من إدارته وعلى رأسهم رئيس المجلس الاقتصادي لاري كودلو، وهو أبرز المستشارين الاقتصاديين للرئيس ترامب.

قد ينجح ترامب بتجاوز المعارضين لحزم المساعدة من فريق إدارته لكن يجب عليه أيضاً تجاوز غريمته السياسية نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب التي تعارض أيضاً جولة أخرى من التحفيز المالي للأفراد، وتمديد إعانات البطالة التي سجلت أرقاماً مرتفعة جداً وفي حال إضافة الأشخاص الذين يستفيدون من إعانات البطالة إلى برنامج خطة الإنعاش الأميركية على غرار العاملين المستقلين، فإنّ 32 مليوناً يتلقون إعانات مالية ما يعني رقماً ضخماً يؤكد المعارضون لهذه الحزم أنها تزيد من سقف الدين الأميركي بشكل كبير، وتفتح الباب أمام المزيد من الاقتراض الداخلي والخارجي.

ووسط هذا السجال الداخلي الأميركي حذر خبراء صندوق النقد الدولي من أن الناتج الاقتصادي الأميركي يتوقع أن ينكمش بنسبة 6.6% في 2020 بسبب صدمة جائحة كورونا.

لكن تلك التوقعات قد تكون أسوأ بفعل تصاعد جديد لوتيرة الإصابات بفيروس كورونا وزيادة مضطردة في تفشي الفقر, مؤكداً أن الأمر سيستغرق فترة أطول لإصلاح الاقتصاد وعودة النشاط إلى مستويات ما قبل الجائحة.

يحرص ترامب على إقرار حزمة المساعدات الجديدة أملاً بكسب بعض التأييد في استطلاعات الرأي وأن تكون بارقة إيجابية له لرفع شعبيته وتشجيع الأميركيين على إعادة انتخابه في وقت بدأ يفقد فيه حظوظه للبقاء في البيت الأبيض لأسباب كثيرة على رأسها سوء التعامل مع الجائحة والسياسات الاقتصادية غير الصائبة التي يتبناها إضافة إلى عدم اقتناع الأميركيين به كرئيس وكسياسي وكقائد للبلاد في محنتها الصحية والاقتصادية.

الأمر ليس مفاجئاً حيث كل ما يقوم به ترامب قائم على المصلحة وخاصة المصلحة الانتخابية ومن هنا يريد أن يقنع الأميركيين أن “الناس لا يموتون والاقتصاد يبلي بلاءً حسناً ويسير نحو التعافي” وهذا لم يقنع الأميركيين بل عدوه ضرباً جديداً من اللامبالاة وانفصال عن الواقع بينما الجميع في قلب العاصفة.

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