رنا بغدان

فيها اختُصر الكون وأخذت الأبجدية معناها فكانت «الدنيا أم»، خصّها الإله برحمته وأوصى ببرّها وطاعتها فكانت «الجنة تحت أقدامها»، وفيها تعتّق الحُبّ ليغرف العطاء سخاءه والوجدان حنانه، هي الأم والأب والجدة والأخت والزوجة والصديقة وهي أيضاً الوطن.. الوطن الذي يحتضن أبناءه ويرعاهم ويجمعهم تحت سقفه بكل المحبة.. من هنا استضاف ثقافي أبو رمانة المعرض التشكيلي الجماعي لعشرة فنانين من فناني «مرسم الفنون الشرقية» تحت عنوان «الأم.. الوطن»، حيث قدموا خمساً وعشرين لوحة تعددت تقنيات تنفيذها لتجسد رؤيتهم خلال الفترة الماضية في ظل الحرب الكونية التي مرت على بلدنا وتأثيرها على المرأة والعائلة والمجتمع عموماً، مسلطةً الضوء على عطاء المرأة والأمومة والاحتضان والنظرة المستقبلية المتفائلة بغدٍ ومستقبل أفضل لمجتمعنا وبلدنا الحبيب، لأن المرأة هي الأم والأم هي الوطن، وافتتحه مدير الثقافة في دمشق ورئيسة مركز ثقافي أبو رمانة ومدير معهد أدهم إسماعيل للفنون التشكيلية.

الفنانة ريم قبطان – المنظمة للمعرض شاركت فيه بلوحتين مستخدمة فيهما تقنية الزيتي التي تداخلت فيها الخطوط فرسمت في اللوحة الأولى ابنتها الصغيرة وهي تضع رأسها على حائط قديم وخلفها ذكريات مدرستها وحارتها الشعبية كناية عن التهجير الذي طال العديد من الأطفال، ووشحت الجدار بأبيات من قصيدة نزار قباني: (تلك الزواريب كم كنز طمرت بها وكم تركت عليها ذكريات صبا.. فأرجعيني إلى أسوار مدرستي وأرجعي الحبر والطبشور والكتبا..). في حين رسمت في لوحتها الثانية سيدة تحمل بعضاً من ملامحها الشخصية ملفوفة بشال عليه جزء من باحة البيت الدمشقي والحمام الأبيض كناية عن أن الوطن يحضن المرأة ويمدها بالقوة، ووشّحت الخلفية بأبيات للشاعر سعيد عقل: (عليك عيني يا دمشق).

أما الفنانة المهندسة ميساء محمد التي قدمت ثلاث لوحات صامتة لافتة باختلافها عن لوحات زملائها فتقول عن مشاركتها: أحببت أن أجسد الوطن بالطبيعة من خلال لوحتي الأولى، «حرف مشقيتا» وهي من أجمل الأماكن في سورية بطبيعتها الجميلة الهادئة، أما اللوحتان الأخريان فكانتا تحت عنوان «أشياء أمي» التي توفيت منذ فترة قريبة (رحمها الله)، وعلى اعتبار أن الأم هي الوطن والوطن هو الأم فكان هذا التكوين الذي جمعته من أغراضها والأشياء التي تحبها فهي حاضرة رغم غيابها بالجسد.

في حين يقول الفنان عدنان قاسم عن مشاركته: قدمت في هذا المعرض خمس لوحات زيتية تناولت معاناة المرأة السورية في ظل الحرب الكونية وتضمنت عدة حالات إنسانية جسدت الفقدان والتشرد والحنان، فكانت الأولى لامرأة تضم أطفالها إلى حضنها بعد فقدانها زوجها ومنزلها، والثانية لامرأة أخرى تحمل طفلها الرضيع بين يديها وتنتظر والده الذي يقوم بواجبه الوطني في خدمة العلم، والثالثة لفتاة في حالة انتظار لحبيبها الذي فُقد في الحرب حاملة بعض الزهور التي كان يهديها إياها.. وكان سبب اختياري لهذه الموضوعات هو تسليط الضوء على معاناة المرأة في الحرب جنباً إلى جنب مع الرجل الذي حارب ودافع عن الوطن فهي أم الجندي وأم الشهيد وأخته وزوجته وحبيبته وابنته.

وتحدثنا الفنانة المهندسة سهام محيسن عن مشاركتها فتقول: شاركت بلوحتين بتقنية الزيتي تعبر إحداهما عن مشاعر الحب والحنان عند الأم معلنة فيهما أنها حين تلثم طفلها فهذا أغلى ما تملك وقد تم اختيارها لتكون لوحة الإعلان عن المعرض، والأخرى تمثل مشاعر الفقد والألم المكتوم لدى أمّ فقدت طفلها. وهاتان اللوحتان تجسدان حالتين إنسانيتين متناقضتين تتواردان بكثرة في المجتمعات كواقع ملموس دائماً في الحياة.

بدورها تقول الفنانة عبير العودات: رسمت جدتي بكل حب فقد كانت في حياتها الأمّ الثانية لي، وكانت خير مثال للمرأة الريفية التي حافظت على ارتداء الزي الشعبي لتراث حوران طوال حياتها، واللوحة الثانية تجسد السعي نحو الموهبة لترى النور يدعمها أم وأب لتحقيق المراد وللوصول للأفضل دائماً. ولوحة ثالثة بتقنية المائي تمثل «بورتريه» لأمّ في حالة عطف على ولدها.

في حين يقول الفنان محمود شباط عن مشاركته: تزخر الحضارة الإنسانية على امتداد تاريخ التشكيل العالمي وحتى الآن بآلاف اللوحات التي جسدت موضوع الأمومة، وفي هذا المعرض جسدت معناها في لوحتين مختلفتين، الأولى تعبر عن مشاعر الأمومة وتعكس بشفافية وبساطة عوالم الطفولة، وفي الثانية عبرت عن حالة من الحالات التي تمر فيها المرأة في أي مجتمع سميتها «صرخة مكتومة» لأن المجتمع يكمم أفواهنا ولا نملك من أمر كلماتنا شيئاً وقد سلطت الضوء فيها على إحدى الحالات التي تمر على المرأة من السيطرة وفرض الوجود وتهميش دورها في العائلة والمجتمع على مختلف الصعد وهو ما يخلق العديد من المشاكل والضغوط التي تزيد وضع الأم تأزماً وتجعلها تعاني متاعب صحية ونفسية ربما تقف أحياناً وراء تقصيرها في القيام بدورها كأم مثالية.

أما الفنانة المهندسة ونسه عابد فقد شاركت بثلاثة أعمال متميزة بتقنية الزيتي، لوحة لطفلة وهي تحمل سلتها المملوءة بالتفاح، ولوحة أخرى لفتاة صغيرة نائمة تحضن لعبتها التي تشبهها، واللوحة الثالثة لمنظر طبيعي يمثل شروق الشمس. في حين شارك الفنان عمر رمضان بلوحتي «بورتريه» صوّر فيهما والدته وزوجته وفق الأسلوب الواقعي مع لمسات انطباعية مستخدماً النور والظل بشكل واضح في العملين. أما الفنانة أريج سمعول فقد عبرت عن سعادتها بهذه المشاركة الجميلة والممتعة بين فنانين مستمرين في العطاء رغم الظروف التي مرّت فيها البلاد، حيث شاركت بلوحتي «بورتريه» بتقنية الألوان الزيتية تحكيان عن المرأة وهي تنظر نظرة التأمل والتفاؤل بمستقبل أفضل. كما شارك الفنان وسام طحان بلوحتين زيتيتين الأولى تصوّر البحر عند غروب الشمس مستخدماً الألوان المتضادة، ولوحة «بورتريه» للفنان العالمي «فان غوغ» الذي ساهمت أعماله في رفع شأن بلده هولندا فنياً.

تصوير: صالح علوان

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