معين الكفيري

ثلاث خسارات متتالية ومن العيار الثقيل تعرض لها فريق الوحدة بكرة السلة للرجال أمام جاره الجيش ضمن الدوري العام وكانت بحق قاسية ولها تأثير كبير في نفوس جماهيره الكبيرة التي انتظرت كثيراً أن يعيد فريقها البسمة إليها من جديد، وتعويض خروجه من «المولد بلا حمّص» في مسابقة كأس الجمهورية وفقدانه أحد أهم ألقاب المسابقات المحلية لهذا الموسم، ولم يكن أشد المتشائمين يتوقع هذه الخسارات المذلة للفريق، وأن أداءه ونتائجه شكلت صدمة كبيرة لمحبيه ومتابعيه وجاءت مفاجئة ومستغربة اكتوى بها اللاعبون الذين خسروا الرهان ولم يستطع الفريق أن يقدم المستوى المأمول منه، وخاصة في ظل الدعم الذي يقدمه القائمون عليه من الناحيتين المادية والمعنوية مع وجود عدد من نجوم السلة السورية في صفوفه أمثال؛ شريف العش، ومجد عربشة، ومنذر حمد، ومحي الدين قصبللي وغيرهم من الأسماء الكبيرة واللامعة وكل ذلك لم ينفع فشهد تراجعاً كبيراً على المستويين الفردي والجماعي ما أفقد الفريق هيبته التي تاهت وضاعت منذ فترة ليست بالقصيرة وأن ماحصل لا يدخل في ميزان ولا ضمن المعقول.. صحيح أن الرياضة فوز وخسارة ولكن الخسارات بهذا الفارق الكبير من النقاط كفيلة بدق ناقوس الخطر لسلة الوحدة التي لم تعد في وضع تحسد عليه أبداً لكون الخسارة واردة في قاموس الرياضة ولكن من غير الوارد أن يلعب المدرب بلا خطة ولا روح وعدم مجاراة منافسه وأن يتحول لحمل وديع تارة ولضياع اللاعبين في أرض الصالة تارة أخرى كل ذلك شكّل خيبة جديدة تسجل في خيباته السابقة تضاف إلى اللعبة الشعبية الثانية في عدم إيجاد ضالتها بتحقيق لقب أو بطولة طال انتظارها.

لم تكن كما يجب

لعب فريق الوحدة في دوري الدرجة الأولى لهذا الموسم في مجموعة دمشق إلى جانب فريقي الجيش والثورة، وحلّ بالمركز الثاني في ختام الدور الأول ففاز على الثورة ذهاباً بنتيجة ٩٨-٨١نقطة، وإياباً ٩٦-٧٥نقطة وخسر أمام جاره الجيش مرتين ذهاباً بنتيجة ٦٤-٧١نقطة وإياباً ٥٨-٧٧نقطة وفي دور الثمانية خسر مباراته الأولى أمام الجيش بفارق ٢٩نقطة بنتيجة ٥٥-٨٤نقطة.

الاستقالة مفيدة

وبعد سوء الأداء والنتائج أعلن المدرب عدي خباز استقالته من تدريب الفريق، وعن أسباب الخسارات والاستقالة فقد اكتفى الخباز بالقول: كل مدرب له وقت محدد مع أي فريق وهي سنّة الحياة بالتغيير، وإن الاستقالة في هذا الوقت مفيدة لي وللفريق وللإدارة أيضاً، برغم إنني لم أقصر أبداً تجاه الفريق وأتمنى التوفيق لنادي الوحدة قي قادمات الأيام.

تكليف الشيخ نجيب

وفي الإطار نفسه اجتمعت إدارة النادي متمثلة برئيس مجلس إدارتها الكابتن ماهر السيد وعضوية بسام صباغ ومشرف اللعبة رياض القحف مع شيخ المدربين الكابتن راتب الشيخ نجيب حيث تم الاتفاق على تسمية الأخير مشرفاً فنياً لكرة السلة في نادي الوحدة على أن يتولى قيادة فريق الرجال فيما تبقى من الموسم الحالي.

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