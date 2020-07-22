أكثر من ٦٣% من مداجن اللاذقية متوقفة عن الإنتاج

اللاذقية -يوسف علي

شكل الارتفاع الحاد في أسعار الأعلاف عقبة أساسية بوجه إمكانية استمرار بعض منشآت الدواجن في الإنتاج، حيث توقفت أكثر من ٥٠% من المداجن المرخصة والبالغ عددها ١٤١ مدجنة، كما توقفت أكثر من ٧٥% من المداجن غير مرخصة وعددها ١٢٤.

وأدى توقف نسبة كبيرة من المداجن إلى ارتفاع سعر لحم الفروج القائم إلى ٢٥٠٠ ليرة بنسبة ١٥٠% تقريباً، كما أدى إلى ارتفاع سعر طبق البيض ليصبح ٣٢٠٠ ليرة بارتفاع حوالي ٩٠%، ما انعكس سلباً أيضاً على المستهلكين وشكل ضغطاً على معيشتهم، بسبب أن اللحوم البيضاء والبيض مواد أساسية كانت رخيصة نسبياً قبل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وخاصة الأعلاف.

وقال المهندس منذر خير بك مدير زراعة اللاذقية ل(تشرين): صدر قرار من وزير الزراعة لدعم قطاع الدواجن وبناء عليه يتم تشكيل لجنة برئاسة مدير الزراعة والجهات المعنية الأخرى مهمتها تدقيق عمل اللجان المكانية المشكلة لدعم قطاع الدواجن وتشكيل لجان مكانية على مستوى مناطق كل من جبلة-القرداحة-الحفة – اللاذقية.

وأضاف خير بك: ستقوم هذه اللجان بإجراء الكشف الحسي على منشآت تربية الفروج التي تبلغ طاقتها الإنتاجية ما بين ٣٠٠٠- ١٠٠٠٠طير، وعلى منشآت إنتاج بيض المائدة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية بين ٢٥٠٠- ١٠٠٠٠طير، والتأكد من حصول المنشأة على الترخيص اللازم والتربية الفعلية للطاقة الإنتاجية المنفذة بما لا يتجاوز سقف الرخصة الممنوحة.

بدوره، أوضح المهندس لؤي كامل رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة أن شكل الدعم سيكون ب ١٠٠ ليرة للطير الواحد وعلى دفعتين ب ٥٠ ليرة ببداية الإنتاج، فمثلاً المدجنة بطاقة إنتاجية ١٠ آلاف طير يدعم صاحبها بنصف مليون ليرة ببداية الإنتاج ونصف مليون ليرة بوسط ونهاية العملية الإنتاجية من خلال صندوق دعم الإنتاج الزراعي، مضيفاً: كما حددت آلية ثانية للدعم، حيث سمح للمؤسسة العامة للأعلاف باستيراد مواد فول الصويا والذره الصفراء لإمكانية المنافسة الإيجابية لكسر الأسعار، كما فتحت مؤسسة الأعلاف دورة علفية جديدة(مادة كسبة عباد الشمس والذرة الصفراء) ستعطى لدعم مربي الدواجن.

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