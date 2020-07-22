(مؤسسة الأعلاف): تصنع 27 ألف طن في ستة أشهر

ميليا اسبر

بيّن مدير عام المؤسسة العامة للأعلاف المهندس- عبد الكريم شباط أن مبيعات المؤسسة من المواد العلفية بلغت خلال النصف الأول من هذا العام 309162 طناً بزيادة أكثر من 800%، عن نفس الفترة من العام الماضي حيث لم تتجاوز المبيعات 35878 طناً، لافتاً إلى أن الكميات المصنعة بمعامل المؤسسة من مادة جاهز حلوب بلغت حتى الآن 27064 طناً، بينما بلغت كمية النخالة المستجرة من السورية للحبوب 195335 طناً، وكمية الكسبة المستجرة من شركات الزيوت 8370 طناً، وبلغت كمية الذرة المستجرة من مستوردات القطاع الخاص وفق قرار الـ15% حوالي 13560 طناً، و3685 طن كسبة الصويا، بينما لم يتم استجرار أي كميات من هذه المواد العام الماضي

وأكد شباط أن قيمة المبيعات خلال هذه الفترة بلغت 24,7 مليار ليرة، بينما بلغت قيمة الأرباح نحو 4 مليارات ليرة، مشيراً إلى أنه تم خلال هذا العام أيضاً تطوير وتحديث معمل أعلاف طرطوس، وتشغيل خط الإنتاج الأول في معمل أعلاف الوعر بحمص وهو الآن بالخدمة وبطاقة جيدة، وفتح مراكز بيع في محافظتي إدلب والرقة وتأمين المواد العلفية لها.

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