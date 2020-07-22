أكثر من 10 مليارات قيمة تعويضات نهاية الخدمة للمستحقين من الاحتياطيين المسرحين في بريد طرطوس

ثناء عليان

أكد مدير بريد طرطوس سامي علي أن المديرية قامت بتسليم تعويضات نهاية الخدمة للمستحقين من الاحتياطيين المسرحين بتاريخ 7/4/2020، حيث بلغت قيمة التعويضات المدفوعة عن طريق بريد طرطوس حتى تاريخه، 10 مليارات و 853 مليوناً و546 ألفاً و938 ليرة، منها 8 مليارات و 259 مليوناً و342 ألف ليرة عن طريق مكتب مديرية بريد طرطوس وباقي المبالغ عن طريق المكاتب الموجودة في كل من (بانياس، صافيتا، الدريكيش، والشيخ بدر)، وبيّن علي أن تسليم التّعويض المالي ينحصر بصاحب العلاقة أو من ينوب عنه قانوناً بموجب وكالة عدليّة خاصة صادرة عن الكاتب بالعدل تنص على قبض الحوالات الماليّة أو بموجب وكالة عامة أصولية، أو بموجب البطاقة الشّخصيّة مع شهادة تأدية الخدمة، وفي حال عدم وجود بطاقة شخصية يستعاض عنها بإخراج قيد مدني، كما يستعاض عن شهادة تأدية الخدمة بدفتر خدمة العلم شرط أن يكون موضحاً فيه تاريخ التسريح، لافتاً إلى أن قيمة التعويض للشخص المستحق هو حسب الرتبة وسنوات الخدمة كاحتياط.

وعن خدمة الحوالات الفورية بيّن علي أنه تم تفعيل هذه الخدمة في كل من المكاتب المتواجدة في (دوير رسلان، الصفصافة، القدموس، مشتى الحلو، الحميدية)، كما سيتم قريباً تفعيل خدمات السجل المدني في هذه المكاتب، ومن أهم الصعوبات التي تواجه عمل مؤسسة البريد أكد علي أن الكثير من الإخوة المواطنين ليس لديهم معرفة بالخدمات التي تقدمها المؤسسة وخاصة خدمة الحوالات الفورية التي تنافس القطاع الخاص من حيث قيمة الأجور والسرعة والموثوقية.

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