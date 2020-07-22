عالمياً: أكثر من 619 ألف وفاة بكورونا

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 619 ألف شخص على الأقل حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول الماضي.

وذكر موقع وورلد ميترز المتتبع لتطورات الفيروس حول العالم أنه تم تسجيل 15098721 إصابة و619593 وفاة حتى الآن على مستوى العالم مع تعافي 9116242 شخصا.

وفي هذا السياق ارتفعت الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بأكثر من ألف في الولايات المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية وذلك في أكبر زيادة يومية منذ مطلع حزيران الماضي.

وبعد أسابيع من تراجع الوفيات سجلت الولايات المتحدة 5200 وفاة بالمرض في الأسبوع المنتهي في الـ 19 من تموز الجاري بزيادة نسبتها خمسة بالمئة عن الأسبوع السابق له وكان ذلك الأسبوع الثاني على التوالي من زيادة الوفيات.

وتوفي أكثر من 142 ألف أمريكي جراء فيروس كورونا وهو عدد يحذر الخبراء من احتمال ارتفاعه في أعقاب زيادات قياسية في حالات الإصابة وزيادة مثيرة للقلق في حالات دخول المستشفيات في ولايات عدة.

وأظهرت دراسة نشرتها المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها (سي دي سي) أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة خلال الربيع كان في الواقع أكبر ما بين ضعفين إلى 13 ضعفا من العدد المسجل رسميا للإصابات في أرقام تؤكد أن عدوى الفيروس تنتقل بواسطة أشخاص قد لا يعلمون أنهم مصابون.

من جانبها أعلنت استراليا عن 501 حالة إصابة جديدة مسجلة الرقم الأعلى من الإصابات منذ بدء انتشار الوباء على أراضيها.

وأحصيت غالبية الحالات في الساعات الـ 24 الماضية في ولاية فيكتوريا حيث تتخذ السلطات إجراءات في مواجهة بؤر كبرى في ملبورن وضواحيها والتي تخضع منذ نحو أسبوعين لقيود جديدة.

كما أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 41008 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1367 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن مجمل الإصابات منذ بداية التفشي ارتفع إلى نحو 2ر2 مليون والوفيات إلى 81487 حيث تحتل البرازيل المركز الثاني في قائمة أكثر الدول إصابة ووفاة بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة التي تتصدر القائمتين.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد بواقع 454 إلى 202799 إصابة كما أظهرت البيانات ارتفاع عدد وفيات المرض في البلاد إلى 9095 بعد تسجيل خمس حالات جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وفي تشيكيا تجاوز عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا لأول مرة حاجز الـ 14 ألف إصابة بعد أن تم تسجيل 153 إصابة أمس غير أن أكثر من ثلاثة أخماس الذين أصيبوا بالفيروس أي 8836 شفوا منه.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه منذ تفشي الوباء في تشيكيا توفي 359 شخصا أما عدد الذين يعانون الآن من الإصابة به فيبلغ 4903 أشخاص وهو الذي يعتبر العدد الأكبر منذ تفشي الوباء.

وفي بوليفيا أعلنت قوة الشرطة لمكافحة الجريمة أن عناصرها سحبوا أكثر من 400 جثة من الشوارع والمنازل في كل أنحاء البلاد في الأيام الخمسة الماضية بينهم 85 بالمئة توفوا بسبب فيروس كورونا المستجد.

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