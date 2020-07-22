غروسبيتش: العدوان الإسرائيلي على سورية خرق جديد للقانون الدولي

أدان رئيس المجموعة البرلمانية التشيكية للصداقة مع سورية الدكتور ستانيسلاف غروسبيتش العدوان الإسرائيلي أول أمس على سورية مؤكداً أنه يشكل أحد الأمثلة الجديدة والكبيرة على خرق القانون الدولي من قبل الكيان الإسرائيلي.

وقال غروسبيتش في تصريح لمراسل “سانا” في براغ اليوم إن “تكرار الاعتداءات وأعمال التخريب التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي ضد سورية في وقت تواصل فيه محاربة الإرهابيين.. والإرهاب الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين السوريين في الجولان والعمل على ضم الأراضي بشكل غير شرعي تؤكد مدى احتقار النظام العنصري في “إسرائيل” للقانون الدولي ولحقوق الإنسان”.

وشدد غروسبيتش على أن تجاهل الدول الغربية للممارسات العدوانية الإسرائيلية يمثل خطأ معيبا ودليلا على السقوط الأخلاقي الذي وصلت إليه هذه الدول.

طباعة