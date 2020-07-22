آخر تحديث: 2020-07-22 11:27:45
شريط الأخبار

غروسبيتش: العدوان الإسرائيلي على سورية خرق جديد للقانون الدولي

التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,محلي

أدان رئيس المجموعة البرلمانية التشيكية للصداقة مع سورية الدكتور ستانيسلاف غروسبيتش العدوان الإسرائيلي أول أمس على سورية مؤكداً أنه يشكل أحد الأمثلة الجديدة والكبيرة على خرق القانون الدولي من قبل الكيان الإسرائيلي.

وقال غروسبيتش في تصريح لمراسل “سانا” في براغ اليوم إن “تكرار الاعتداءات وأعمال التخريب التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي ضد سورية في وقت تواصل فيه محاربة الإرهابيين.. والإرهاب الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين السوريين في الجولان والعمل على ضم الأراضي بشكل غير شرعي تؤكد مدى احتقار النظام العنصري في “إسرائيل” للقانون الدولي ولحقوق الإنسان”.

وشدد غروسبيتش على أن تجاهل الدول الغربية للممارسات العدوانية الإسرائيلية يمثل خطأ معيبا ودليلا على السقوط الأخلاقي الذي وصلت إليه هذه الدول.

طباعة

التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,محلي

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي


مقالات ذات صلة

Comments are closed