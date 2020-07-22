إلغاء جوائز نوبل لعام 2020

أعلنت مؤسسة نوبل اليوم إلغاء حفل جوائز نوبل السنوي لهذا العام بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير المؤسسة لارس هايكنستين في بيان نشره على موقعه الالكتروني اليوم: إن “أسبوع نوبل لن يكون كما هو عادة بسبب الوباء الحالي، هذا عام خاص جدا يحتاج فيه الجميع لتقديم تضحيات والتكيف مع الظروف الجديدة”.

وتعد هذه أول مرة يتم فيها إلغاء حفل توزيع الجوائز منذ عام 1956.

وكان متحف جوائز نوبل فتح أبوابه في الثالث من الشهر الجاري أمام الزوار وذلك للمرة الأولى منذ منتصف آذار الماضي بسبب الفيروس.

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