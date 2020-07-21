مصر: 47 وفاة و676 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 676 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 47 حالة جديدة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم تسجيل 676 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية لافتاً إلى وفاة 47 حالة جديدة.

ولفت إلى أن 549 متعافياً خرجوا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وشفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 29473 حالة حتى اليوم.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 89078 حالة من ضمنهم 29473 حالة تم شفاؤها و4399 حالة وفاة.

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