أكثر من 400 ألف إصابة بكورونا في كاليفورنيا

أظهر إحصاء لوكالة رويترز أن ولاية كاليفورنيا الأمريكية أصبحت اليوم ثاني ولاية تسجل أكثر من 400 ألف حالة إصابة بمرض كوفيد 19 بعد نيويورك بناء على بيانات المقاطعات.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة بمرض كوفيد 19 في الولاية الأكبر بين الولايات الأمريكية من حيث عدد السكان 400166 ما يجعلها على وشك تجاوز نيويورك المركز الأصلي للتفشي بالبلاد في تسجيل أعلى عدد من الإصابات في البلاد منذ رصد فيروس كورونا المستجد للمرة الأولى في كانون الثاني.

وتراجع حاكم كاليفورنيا الأسبوع الماضي عن بعض خططه الخاصة بإعادة فتح الولاية بالإعلان عن إغلاق بعض الأماكن التي تجتذب حشوداً كبيرة مثل الحانات والمطاعم ودور السينما وحدائق الحيوان والمتاحف إضافة إلى إغلاق الصالات الرياضية والكنائس وصالونات تصفيف الشعر في المقاطعات الثلاثين الأكثر تضرراً بالولاية.

ولقي أكثر من 141000 أمريكي حتفهم بسبب كوفيد 19 أي ما يقرب من ربع إجمالي الوفيات في العالم وتتوقع المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن يصل عدد الوفيات إلى 157 ألفاً بحلول الثامن من آب القادم.

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