مصر: القضاء على 18 إرهابياً في سيناء

قضت القوات المسلحة المصرية اليوم على 18 إرهابياً خلال احباطها محاولة هجوم لهم على إحدى النقاط الأمنية بمنطقة بئر العبد شمال سيناء.

ونقل موقع اليوم السابع المصري عن بيان للقوات المسلحة قوله إن “قواتنا نجحت في إحباط محاولة هجوم للعناصر الإرهابية التكفيرية على أحد الإرتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد باستخدام أربع عربات وعدد من العناصر التكفيرية وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها هذه القوات في مكافحة الإرهاب شمال سيناء وتأمين كل الاتجاهات الاستراتيجية”.

مشيرة إلى أن قوات التأمين للارتكاز الأمني قامت بالتعاون مع القوات الجوية بمطاردة العناصر الإرهابية داخل إحدى المزارع وبعض المنازل غير المأهولة ما أسفر عن مقتل 18 إرهابياً أحدهم كان يرتدي حزاماً ناسفاً وتدمير أربع عربات ثلاثة منها مفخخة إضافة إلى مقتل جنديين من القوات المسلحة وإصابة أربعة آخرين.

وجدد البيان التأكيد على استمرار القوات جهودها في تأمين كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة والقضاء على جذور الإرهاب واقتلاعه وتوفير الأمن والأمان للشعب المصري.

وتواصل القوات المصرية عملياتها لملاحقة العناصر الإرهابية حيث تمكنت في العشرين من أيار الماضي من القضاء على 7 إرهابيين في مزرعة شمال سيناء.

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