بوريل : قرار “إسرائيل” ضم أراض بالضفة الغربية غير قانوني

أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن قرار كيان الاحتلال الإسرائيلي ضم أراض بالضفة الغربية إليها عمل غير قانوني وينذر بعواقب سلبية.

وقال بوريل في مقابلة أجرتها معه صحيفة “دير شبيغل” الألمانية إن “الاتحاد مصمم على بذل كل جهد ممكن لمنع “إسرائيل” من ضم أراض فلسطينية والعمل على إفهامها بأن هذا الأمر ينطوي على نتائج سلبية”.

وشدد بوريل على استحالة تفسير القانون الدولي بشكل انتقائي قائلاً “عندما نقول إن الضم غير قانوني هذا يعني أنه غير قانوني”.

يشار إلى أن مخططات الاحتلال الإسرائيلي لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية تشكل مؤامرة جديدة لتمرير ما تسمى “صفقة القرن”.

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