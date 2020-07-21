شمخاني وكاظمي يبحثان المستجدات السياسية وجهود مكافحة الإرهاب

بحث أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال لقائهما في بغداد أحدث التطورات السياسية والأمنية بالمنطقة وخاصة جهود مكافحة الإرهاب وداعميه والملفات الأمنية المشتركة.

وأكد شمخاني خلال اللقاء ضرورة تضافر جهود دول المنطقة للتصدي للمخططات الأمريكية من أجل تعزيز السلام والأمن بالمنطقة مشيراً إلى أن التواجد الأمريكي اللاشرعي في المنطقة هو السبب الأساس في زعزعة الأمن بالمنطقة والعراق.

بدوره شدد رئيس الوزراء العراقي خلال اللقاء على أهمية تعزيز وتوسيع العلاقات الإيرانية العراقية وخاصة في المجالين الاقتصادي والأمني منوهاً بالدعم الشامل لإيران حكومة وشعباً في الدفاع عن السيادة الوطنية والشعب العراقي وخاصة خلال محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي.

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