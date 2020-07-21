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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الثلاثاء 1 ذو الحجة 1441 الموافق لـ 21 تموز 2020
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شريط الأخبار
مصر: القضاء على 18 إرهابياً في سيناء
إصابة طفلة يمنية بقصف العدوان السعودي للحديدة
الجعفري: استعادة الجولان المحتل بكل السبل وفق القانون الدولي أولوية لسورية وبوصلة لن تحيد عنها
شمخاني وكاظمي يبحثان المستجدات السياسية وجهود مكافحة الإرهاب
بوريل : قرار "إسرائيل" ضم أراض بالضفة الغربية غير قانوني
اتحاد حقوقي تركي يندد بممارسات النظام التركي التعسفية
لافروف لشكري: لا بديل عن الحل السياسي للأزمة الليبية
تخصيص مليارين وخمسة وسبعين مليون ليرة إضافية إلى الاعتمادات المرصودة لمحافظة السويداء في موازنة 2020 لتنفيذ مشروعات ملحة
لافروف لظريف: فرص عودة خطة العمل المشتركة حول الاتفاق النووي ما زالت موجودة
الجالية الفلسطينية بالدنمارك تطالب بوقف مخططات الاحتلال
وزير الخارجية اليوناني: سلوك تركيا غير القانوني له عواقب خطيرة
كبير مستشاري ترامب السابق يكشف عن خطة أمريكية لاستهداف الصين
سفارة جنوب إفريقيا بدمشق تحتفل بيوم نلسون مانديلا
روحاني يبحث مع الكاظمي العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع بالمنطقة
ظريف: العلاقات الإيرانية الروسية استراتيجية