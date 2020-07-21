حو الذاكرة” لعلاج الإدمان!

قام باحثون بمسح الذكريات بشكل انتقائي من أدمغة الفئران المدمنة على المورفين، في تجربة قد يثبت أنها علاج مستقبلي لمدمني المخدرات. وتهدف تلك التجارب لمنع انتكاس الإدمان، حيث أن أعراض الانسحاب، بمثابة إشارات ذاكرة قوية تؤدي إلى السلوك القهري والإدماني وتسبب الانتكاس، لذا وجد الباحثون أن استهداف و”محو” هذه الذكريات قد يكون علاجاً وفقاً لموقع “ميرور” البريطاني. ويقترح العلماء معالجة الإدمان بشكل عام كمشكلة في الذاكرة، ومن خلال مقاطعة المسار العصبي المسؤول عن الذكريات المرتبطة بالأفيون في أدمغة الفئران، أثبتوا أنه يمكن أن يكون خياراً قابلاً للتطبيق ونهجاً جديداً لعلاج وباء الأفيون الذي دمر عدداً من الدول حول العالم.

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