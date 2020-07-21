طبيب يجري عملية جراحية لنفسه

قام الطبيب الصيني تسنغ جيانغ هوا، العامل في قسم أمراض العظام بمستشفى الشعب الأول في مدينة سوينينغ جنوب غربي الصين، بإجراء جراحة ليده اليمنى بيده اليسرى.

وأصيب الطبيب بالتهاب اغماد الأوتار في يده اليمني منذ العام 2019، وأصبحت أعراض المرض أكثر خطورة مؤخراً، حتى بات غير قادر على رفع إبهامه. لذا قرر تسنغ، المتخصص في الجراحة المجهرية، أن يجعل من مرض يده فرصة للتدريب، فقام بتطهير يده وتخديرها في غرفة العمليات، ثم أمسك بيده اليسرى شفرة لإجراء جراحة على يده اليمنى، واستمرت العملية الجراحية بأكملها بضع دقائق فقط، وفي النهاية طلب تسنغ من زملائه مساعدته في تضميد يده، بحسب صحيفة “الشعب” الصينية.

وقبل إجراء هذه الجراحة، تدرب تسنغ على العملية تحت المجهر لعدة أيام في منزله، مما جعله قادراً على التغلب على المصاعب النفسية خلال العملية. وبعد الاستراحة لمدة يومين بعد العملية، عاد تسنغ إلى عمله.

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