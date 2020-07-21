الفنانة شكران مرتجى تخضع لعمل جراحي

خضعت الفنانة شكران مرتجى مؤخراً لعملية جراحية استأصلت خلالها المرارة في أحد مستشفيات دمشق، وهي حالياً تتلقى العناية الطبية حتى تتحسن حالتها وتغادر إلى منزلها بفترة نقاهة، لاستعادة نشاطها الفني بحسب ما صرحت مؤخراً.

ووجهت الفنانة مرتجى رسالة مؤثرة للجمهور من خلال حسابها على “إنستغرام”، أوضحت فيها أنها باتت بصحة جيدة وشكرت كل من اطمأن على صحتها سواء بالاتصالات الهاتفية أو بإرسال باقات الورود وأكدت أنها ستعود لتصوير مشاهدها المتبقية من عملها المقبل “شارع شيكاغو” في أقرب وقت.

وعلقت “فوزية” نجمة “باب الحارة” بمقطع صوتي بقولها : شكراً للجميع باسم خالتي شكران غمرتونا بمحبتكم وبورودكم ومشاعركم عبر الاتصال أو المسج حرصاً على سلامتكم وعدم التجمعات ما كان في زيارات بالمشفى.. تمنياتنا بالصحة للجميع (عملية استئصال مرارة) كل مُر مَر.. وسيمر”.

وتنتظر الفنانة مرتجى عرض مسلسل “شارع شيكاغو” الذي تؤدي خلاله شخصية ستيلا صاحبة تياترو، وستظهر ضمن مرحلة الستينيات من العمل الذي يتحدث عن مرحلتين زمنيتين، إحداهما في الستينيات، والثانية في العصر الحالي. ويشارك في المسلسل نخبة من نجوم الدراما السورية، منهم: دريد لحام، عباس النوري، نادين خوري، مهيار خضور، سلاف فواخرجي، نظلي الرواس، وغيرهم.

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