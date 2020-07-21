وزارة الصحة: تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 540

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الثلاثاء 30 ذو القعدة 1441 الموافق لـ 21 تموز 2020
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شريط الأخبار
لافروف لشكري: لا بديل عن الحل السياسي للأزمة الليبية
تخصيص مليارين وخمسة وسبعين مليون ليرة إضافية إلى الاعتمادات المرصودة لمحافظة السويداء في موازنة 2020 لتنفيذ مشروعات ملحة
لافروف لظريف: فرص عودة خطة العمل المشتركة حول الاتفاق النووي ما زالت موجودة
الجالية الفلسطينية بالدنمارك تطالب بوقف مخططات الاحتلال
وزير الخارجية اليوناني: سلوك تركيا غير القانوني له عواقب خطيرة
كبير مستشاري ترامب السابق يكشف عن خطة أمريكية لاستهداف الصين
سفارة جنوب إفريقيا بدمشق تحتفل بيوم نلسون مانديلا
روحاني يبحث مع الكاظمي العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع بالمنطقة
ظريف: العلاقات الإيرانية الروسية استراتيجية
بيسكوف: روسيا لم تتدخل أبداً بالعملية الانتخابية في أي دولة بالعالم
نيلسون مانديلا إرث من التضامن العالمي
إدانات عربية للعدوان الإسرائيلي على سورية
نتائج انتخابات مجلس الشعب السادسة مساء اليوم
وزير التربية: بدء الدورة الامتحانية الإضافية لطلاب الشهادة الثانوية 22 آب
شلق: انتخابات مجلس الشعب استحقاق دستوري أنجزته سورية برغم الإرهاب