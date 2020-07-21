لافروف لشكري: لا بديل عن الحل السياسي للأزمة الليبية

بحث وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والمصري سامح شكري خلال اتصال هاتفي اليوم الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولا سيما الأوضاع في ليبيا.

وجاء في بيان صادر عن الخارجية الروسية نقلته وكالة سبوتنيك أن الجانبين أكدا خلال الاتصال أنه لا يوجد بديل لحل الأزمة في ليبيا سوى المفاوضات بمشاركة جميع الأطراف الليبية بما يتماشى مع تنفيذ قرارات مؤتمر برلين المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2510.

كما ركز الجانبان خلال الاتصال على أهمية إعلان القاهرة الصادر في 6 حزيران الماضي لتعزيز المبادئ الأساسية لمؤتمر برلين بهدف تنظيم حوار شامل بين الليبيين لوضع اتفاقيات بشأن تسوية الأزمة في ليبيا بعد الصراع على أساس توازن مصالح المناطق التاريخية الثلاث في البلاد.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد الشهر الماضي أن هناك قوى خارجية تدعم الجماعات الإرهابية في ليبيا وتتسبب بانتشار العنف والإرهاب معرباً عن استعداد بلاده لتقديم الدعم والمساعدة للشعب الليبي.

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