مبادرة الشيف نديم الثانية بخمسين طناً من السكر والرز والبرغل

مركزان الخليل

استكمالاً لمبادرة محمد أنس الأبرص صاحب منتجات الشيف نديم التي تم من خلالها توزيع كمية /50/ طناً (سكر، رز) عبر صالات( المؤسسة السورية للتجارة) في دمشق بسعر التكلفة سيقوم يوم الأحد 26/7/2020 ولغاية يوم الجمعة 31/7/2020، بتوزيع /50/ طناً من مواد (السكر، الرز، البرغل) في محافظة ريف دمشق وبسعر التكلفة أيضا (1000 ل.س لكل 1 كغ من هذه المواد).

وأكد المهندس رفعت سليمان_ معاون وزير التجارة الداخلية أنه تم تخصيص(10) صالات للسورية للتجارة في محافظة ريف دمشق لهذه المبادرة مع مراعاة التوزع الجغرافي للصالات لتستفيد منها أوسع شريحة ممكنة من المواطنين.

وبين المهندس رفعت سليمان _معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه تم تشكيل لجنة للتوزيع، وتحديد أيام وتواقيت التوزيع لكل صالة على حدة، وسوف يخصص /3/ أيام لتوزيع الكمية المخصصة في كل صالة والمقدرة ب 5طن (سكر، رز، برغل) بالتنسيق مع المخاتير وأمناء الفرق الحزبية لإبلاغ المواطنين على ان يتم التوزيع في جميع الصالات من الساعة الرابعة ظهراً ولغاية الساعة السابعة مساءً يومياً خلال فترة المبادرة.

وبين سليمان أن كل أسرة ستحصل على كمية 5كغ من هذه المواد بمبلغ 5000 ل.س متضمنة:( 2 كغ سكر + 2 كغ رز + 1 كغ برغل)، وبموجب دفتر العائلة بما يضمن توثيق عملية البيع لوصول هذه الكميات لمستحقيها لمرة واحدة.

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