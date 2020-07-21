لافروف لظريف: فرص عودة خطة العمل المشتركة حول الاتفاق النووي ما زالت موجودة

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن ثقة بلاده بأن فرص الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة حول الاتفاق النووي مع إيران ما زالت موجودة.

وقال لافروف خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو اليوم “نحن نعتبر لقاءنا مرحلة مهمة في الجهود المشتركة التي يبذلها الأعضاء المتبقون في خطة العمل الشاملة المشتركة للحفاظ على هذا الإنجاز المهم للدبلوماسية متعددة الأطراف” واصفاً النهج الأمريكي في هذا الشأن وفيما يتعلق باتفاقيات أخرى هادفة للحد من التسلح بشكل عام بأنه “مدمر بكل معنى الكلمة”.

وأشار لافروف إلى أن روسيا وإيران تبذلان أقصى جهدهما للحفاظ على مسار خطة العمل الشاملة المشتركة.

وكان وزير الخارجية الإيراني أكد في تصريحات للتلفزيون الإيراني لدى وصوله إلى العاصمة الروسية موسكو في وقت سابق اليوم أن العلاقات بين بلاده وروسيا هي علاقات استراتيجية مشدداً على أن الحوار المستمر بين إيران والدول الصديقة في الوضع الراهن أمر ضروري.

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