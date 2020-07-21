مسؤولان أوروبيان: الاتفاق حول الموازنة ومخطط التعافي الاقتصادي من آثار كورونا

أعلن كل من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن التوصل إلى اتفاق حول مخطط التعافي الاقتصادي من أزمة جائحة كورونا والموازنة الأوروبية بعد تقديم الدول المشاركة تنازلات.

وذكرت وكالة آكي الإيطالية أن ميشيل وفون دير لاين اعترفا خلال مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة البلجيكية بروكسل في اليوم الخامس من القمة الأوروبية التي بدأت يوم الجمعة الماضي بأن الاتفاق احتوى على العديد من التنازلات لأجل المصلحة الجماعية.

فيما اعتبرت رئيسة المفوضة الأوروبية أن الموازنة الأوروبية حافظت على أهداف التحول المناخي والاقتصاد الرقمي في هذا الوقت الصعب.

وتوصل قادة الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المشاركون في القمة إلى توافق على مبلغ يصل إلى 1074 مليار يورو للموازنة الأوروبية بين عامي 2021 و2027 وعلى خطة انقاذ بقيمة 750 مليار يورو لمساعدة الدول على التعافي من أزمة “كوفيد 19” .

وأشار رئيس المجلس الأوروبي إلى أن منح الأموال ربط باحترام الدول المستفيدة من الأموال لسيادة القانون والحريات واستقلال السلطات إضافة إلى تعزيز مسار الموارد الخاصة والإبقاء على أهداف الموازنة الأساسية.

بدوره أعرب الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا عن رضاه لنتائج القمة الأوروبية الماراثونية في بروكسل .

وبموجب الاتفاق ستحصل إيطاليا على 209 مليارات يورو كمساعدة لمساعدتها في مواجهة آثار تفشي كورونا لديها.

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