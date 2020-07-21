اللجنة القضائية العليا للانتخابات تعلن نتائج انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث

أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات اليوم نتائج انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث والتي جرت أمس الأول.

وقال رئيس اللجنة القاضي سامر زمريق في مؤتمر صحفي بمبنى وزارة العدل تلا خلاله أسماء الفائزين بالانتخابات إن اللجان القضائية الفرعية في المحافظات أنهت فرز الأصوات ووافت اللجنة بالنتائج وتبين أن عدد من مارس حقه الانتخابي هو ستة ملايين و224 ألفاً و687 شخصاً بنسبة مشاركة بلغت 33.17 بالمئة.

وانتهت عند الساعة الحادية عشرة من مساء أمس الأول عمليات التصويت لانتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث في جميع المراكز الانتخابية بالمحافظات وبدأت بعدها لجان مراكز الانتخاب عملية فرز الأصوات تحت إشراف اللجان القضائية الفرعية بالمحافظات بعد تمديد فترة الاقتراع لمدة أربع ساعات في جميع المراكز بالمحافظات.

وتنافس 1656 مرشحاً بينهم 200 مرشحة للفوز بعضوية مجلس الشعب المؤلف من 250 مقعداً فيما قررت اللجنة القضائية العليا للانتخابات إعادة الانتخاب والفرز في خمسة مراكز انتخابية اثنان منها في حلب واثنان في ريف حلب ومركز واحد في دير الزور في اليوم التالي وذلك بسبب عدم تطابق الأوراق داخل الصندوق مع بيانات السجل.

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