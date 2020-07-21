روحاني يبحث مع الكاظمي العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع بالمنطقة

نشر قبل 18 ساعة

مصدر عسكري: في تمام الساعة 21,48 من يوم الإثنين الواقع في 20/7/2020 قام طيران العدو الإسرائيلي من فوق الجولان السوري المحتل بتوجيه عدة رشقات من الصواريخ باتجاه جنوب دمشق، وقد تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت غالبيتها واقتصرت الخسائر على الماديات.