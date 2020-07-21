ظريف: العلاقات الإيرانية الروسية استراتيجية

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن العلاقات بين بلاده وروسيا هي علاقات استراتيجية مشدداً على أن الحوار المستمر بين إيران والدول الصديقة في الوضع الراهن أمر ضروري.

وقال ظريف في تصريحات للتلفزيون الإيراني لدى وصوله إلى العاصمة الروسية موسكو اليوم “بالنظر إلى التطورات الرئيسة على الساحة الدولية في الفترة الأخيرة فإن الحوار المستمر مع روسيا والدول الصديقة مثل الصين أمر ضروري” موضحاً أنه سيبحث مع المسؤولين الروس الاتفاق النووي والعلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي قال أمس إن الوزير ظريف سيحمل رسالة من الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين وسيبحث مع نظيره سيرغي لافروف المستجدات حول الاتفاق النووي والقضايا الإقليمية والدولية.

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