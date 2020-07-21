بيسكوف: روسيا لم تتدخل أبداً بالعملية الانتخابية في أي دولة بالعالم

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم عدم وجود أي تدخل روسي في العمليات الانتخابية بدول أخرى.

وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين نقلتها سبوتنيك معلقاً على تقرير بريطاني يزعم تدخل روسيا في السياسة البريطانية: روسيا لم تتدخل أبداً في العملية الانتخابية في أي دولة في العالم لا في الولايات المتحدة ولا في بريطانيا أو في غيرها.. نحن لا نفعل ذلك وفي المقابل لا نتساهل مع أي تدخل لدول أخرى في شؤوننا السياسية.

وأشار بيسكوف إلى أن الكرملين يتابع بشكل رئيسي ما يحدث في روسيا وقال: في الوقت الحاضر فإن الشيء الرئيسي بالنسبة لنا هو المجالات ذات الأولوية لتنمية بلادنا حتى عام 2030، لافتاً إلى أنه إذا كانت هناك أي اتهامات عابرة في تقرير البريطانيين حول تدخل روسيا فإنها مثل الاتهامات السابقة لا أساس لها من الصحة.

بدورها علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على التقرير البريطاني حول تدخل روسي مزعوم في السياسة الداخلية البريطانية بالقول: “هذه “روس فوبيا” ممزوجة بالتضليل والتزوير.. ونشر هذا التقرير لم يحدث ضجة كبيرة كما توقعوا”.

وكانت لجنة المخابرات بالبرلمان البريطاني نشرت في وقت سابق اليوم تقريراً حول تدخل روسي مزعوم في السياسة البريطانية.

من جهة ثانية أعلن المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع اليوم مرسوماً حول أهداف التنمية الوطنية للبلاد حتى عام 2030.

وأوضح المكتب أن الوثيقة تتضمن اتخاذ قرارات لتطوير وتنمية روسيا وزيادة عدد سكان البلاد وتحسين مستوى معيشة المواطنين وخلق ظروف مريحة لإقامتهم وكذلك الكشف عن موهبة كل فرد في المجتمع وتوفير فرص العمل اللائق والفعال وإنجاز التحول الرقمي.

كما أوعز الرئيس بوتين في الوثيقة بضمان نمو الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى أعلى من المتوسط العالمي للفترة حتى عام 2030 مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في البلاد إضافة إلى تقليص مستوى الفقر مرتين بالمقارنة مع مستوى عام 2017.

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