تسجيل 2625 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيران خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل 229 وفاة و2625 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري في تصريح لها إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ لغاية ظهر اليوم 278 ألفاً و827 شخصا بينهم 3589 في وضع حرج وأن عدد المتوفين بالفيروس في إيران بلغ 14 ألفا و634 شخصا.

وأضافت المتحدثة إن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 242 ألفاً و351 شخصاً لغاية الآن.

من جهتها أعلنت السلطات الصحية في سلطنة عمان أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بلغ 70 ألفاً بزيادة 1487 حالة فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 337 بزيادة 11 حالة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وفي الإمارات أوضحت وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بالفيروس وصل إلى 57498 بزيادة 305 حالات والوفيات 341 بزيادة حالة واحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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