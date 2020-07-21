إطلاق مبادرة لبيع السكر المدعوم مع الخبز في مدينة الشيخ مسكين بدرعا

منعاً للازدحام واستجابة لإجراءات التصدي لفيروس كورونا أطلق مجلس مدينة الشيخ مسكين بريف درعا مبادرة لتوزيع السكر المدعوم على البطاقة الالكترونية مع مخصصات كل مواطن من الخبز.

وأوضح رئيس مجلس المدينة وليد الجفال في تصريح لمراسل سانا أنه بعد إعادة ترميم منفذ السورية للتجارة في المدينة الذي طاله التخريب جراء الإرهاب خلال السنوات الماضية تمكن مجلس المدينة بالتعاون مع الجهات المعنية من إنهاء حالة الازدحام على المواد المدعومة التي توزع بموجب البطاقة الالكترونية من خلال توزيعها مع مخصصات كل مواطن من الخبز.

وأوضح الجفال أن مجلس المدينة يقوم بجمع البطاقات الالكترونية وتمريرها على الجهاز ووضع مخصصات كل أسرة من المواد المتوافرة (سكر ورز) مع الخبز الذي يوزعه المعتمدون موضحاً أن البطاقة تعاد إلى معتمد الخبز الذي بدوره يعيدها إلى صاحب العلاقة.

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