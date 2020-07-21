في التقاني المقارَن !

مرهج محمد

لعلَّ في الحديث عن الشباب أبعاداً أكثر وأوسع مما يتصورهُ الكثرة من الناس، ولعلّ مِن أبرع مَن صوّر الشباب ونظر إلى ما رواء سطوره الفتيّة بعين الحكمة هو الشاعر العربي أبو الطيب أحمد بن الحسين، حيث اعتمد تصوير الحال في حال انتفاء اللازم، ليدلَّنا على وجوب وجوده، برسم آثار انتفائه، فأشار إلى أهمية توفّر الصحو والوعي واليقظة، بذكر عواقب سُكر: (طيش) الشباب، ودلّ على أن الشيب مدعاةٌ للسرور بتفتّح أزاهر الحكمة، وليس مدعاةً للهموم ، وإلّا:

إذا كان الشبابُ السُّكْرَ، والشْيـ بُ همّاً، فالحياةُ هي الحِمامُ

وكثيراً ما يتم الحديث عن الطاقات والمواهب، وكيفية رعايتها وتأهيلها وتنميتها، وهذا الموضوع الهام له ناسه واختصاصيّوه، وثمة اهتمامٌ مختلفٌ بدأت تتأثر به تلك الموارد سلباً وإيجاباً تماشياً مع ثورة الاتصالات والتقانة التي غيرت العالم.

والواقع هو أن ثقافة تنمية المواهب والطاقات البشرية، هي أقلّ بكثير مما يجب أن تكون عليه، وهذا ما يجب أن نعترف به حتى نتمكن من تلقي مفهومها وجدواه بشكل أفضل لاحقاً.

وأما الجدوى فلا يمكن أن ندركها من عنوان فرعي هنا وعنوان فرعي هناك قبل أن نفهمه ونعيه أولاً، وقبل أن نؤمن بمردود التطبيق الصحيح لذلك المفهوم ثانياً.

فهناك من تمسّك بقشور هذه الثقافة فَراقَ له استسهال تصورِها على أنها مجرد نوع من أنواع الرقابة الشكلية الروتينية، على سبيل المثال، الالتزام ببداية ونهاية ساعات العمل، ولهذا الجانب من يشغله، قبل أن يُطرحَ أو يستجدَّ أيُّ مستجدٍّ يقضي أفضلية الحكم على النتائج والجدوى معياراً للحضور والغياب، فالذي يؤدي مهمته على أحسن حال، وهو غائب، عن سجلٍّ روتيني شكلي، بالمقارنة مع حضور شخصي شكلي لآخر لم يقدّم ما عليه من واجبات، يجعل الغائبَ الفعّال هو الحاضر الحقيقي، وهذه بعض إيجابيات معايير مستجدّة فرضها واقع التطوّر التقاني المتسارع، فكان لا بدَّ من مجاراة ذلك إذا كان الإنصافُ ضالتنا، وما زال طرفةُ بن العبد على قِدَمه، يصلحُ شاهداً حتّى على أحدث التكنولوجيا :

عنِ المرء لا تسألْ وسلْ عن قرينهِ فكلُّ قرينٍ بالمقارنِ يقتدي.

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