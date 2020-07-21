بوتين يمنح جوائز الدولة لدبلوماسيين روس

قال الموقع الرسمي للكرملين على الإنترنت: إن الرئيس فلاديمير بوتين، وقع مرسوماً منح بموجبه، عدداً من الدبلوماسيين الروس، جوائز الدولة.

وذكرت روسيا اليوم أن المرسوم الرئاسي تضمن منح وسام الاستحقاق لقاء خدمة الوطن من الدرجة الرابعة إلى غاتيلوف غينادي الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، والممثل الدائم لروسيا في مؤتمر نزع السلاح في جنيف، ومنح وسام الشرف لإيفان دميتريفيتش سولتانوفسكي الممثل الدائم لروسيا لدى مجلس أوروبا في ستراسبورغ.

كما تم بموجب المرسوم الرئاسي، منح ألكسندر كينشاك، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الروسية، شهادة شرف من الرئيس الروسي، لقاء المشاركة النشطة في التحضير للقمة الروسية الإفريقية والمنتدى الاقتصادي وعقدهما في عام 2019 في سوتشي.

وللمشاركة في الحدث نفسه، أعرب بوتين عن الشكر لميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس إلى الشرق الأوسط والبلدان الإفريقية، نائب وزير الخارجية الروسي.

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