الفلبين تكثّف فحوص كورونا

قالت الفلبين: إنها ستكثف فحوص فيروس كورونا المستجد في ظل ارتفاع حاد في حالات الإصابة والوفاة بعد تخفيف إجراءات العزل العام في حزيران.

ووفقاً لـ”رويترز” فإن وزير الصحة فرانسيسكو دوكي قال في اجتماع مع دوتيرتي بثه التلفزيون: إن الحكومة تستهدف فحص ما بين 32 ألفاً و40 ألف شخص يومياً مقارنة مع ما بين 20 ألفاً و23 ألف شخص حالياً.

وأجرت الفلبين فحوصاً لنحو 1.1 مليون شخص حتى الآن، لكن دوكي قال إنها تستهدف فحص عشرة ملايين أي نحو عشر عدد السكان بحلول نهاية الربع الأول من العام المقبل.

وأضاف: لا يمكننا فحص جميع السكان، فلم تفعل ذلك حتى أغنى الدول، الولايات المتحدة.

وفي منطقة جنوب شرق آسيا تحتل الفلبين المرتبة الثانية بعد إندونيسيا في أعداد الإصابات والوفيات، إذ ارتفعت الإصابات إلى أربعة أمثالها تقريباً لتبلغ 68898 حالة وزادت الوفيات لمثليها تقريباً عند 1835 حالة منذ أن خففت الحكومة القيود في حزيران.

وأعيد فرض قيود العزل العام في بعض المناطق الأكثر تضرراً.

طباعة