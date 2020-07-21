خالد الشويكي

ما أكده رئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا خلال انعقاد المجلس المركزي مؤخراً حول العديد من الأمور التي تهم الرياضة السورية ومن بينها إعادة الحقوق للرياضيين والكوادر الذين أخرجوا أو أبعدوا بطريقة غير صحيحة عن الانتخابات فهذا الأمر مهم للغاية, ورئيس الاتحاد الرياضي العام وفي حال نفذ ذلك يكون قد وضع يده على الجرح وعالجه بالطريقة الصحيحة والتي تعيد الحقوق لأصحابها لأن ما جرى في الانتخابات لم يكن إلا لمصالح شخصية والمتتبع للأمر يعرف من لعب أدوار البطولة فيها وكانت للأسف من أجل أن يكون للأقرباء والمقربين أماكن ظناً مهم بأنهم باقون على رأس عملهم وسيقفون وراء من أوصلوهم لمواقع في المؤسسات الرياضية ومن بينها الأندية الرياضية, والمؤسف أيضاً أن بعض رؤساء اللجان التنفيذية الذين وصلوا من خلال من نخصهم بكلامنا كان لهم دوراً بارزاً في مساعدة من كان يطلب منهم ذلك على مبدأ ” حكلي لحكلك “أي لرد الدين رغم أن ما يقومون به كان بعيداً عن الديمقراطية التي نعمل جميعنا على تطبيقها ولكن هناك من يجد بأن الديمقراطية هي أن تكون لمصالح شخصية وللمقربين والأهل الكرام ولتكون بعض الأندية أماكن خاصة لهم والجميع يعرف كيف كانت تسير الأمور ولمصلحة من . ولذلك نحن وجميع الكوادر نشد على أيدي رئيس الاتحاد الرياضي العام في قلب الطاولة على كل من جاء من وراء الجدران ومن خلال النوافذ بعد إغلاق الأبواب الرئيسية أمام الكوادر التي كانت تريد الدخول بصدق ومحبة للمؤسسات الرياضية لأنها غيورة على العمل فيها وكلها أمل كانت أن تجد متنفساً لها لتطوير العمل الرياضي ولكنها اصطدمت باستثناءات لأشخاص منعتهم التعليمات الانتخابية من الترشح ولكنهم دخلوا ونصبوا على رأس المؤسسة الرياضية وبالتزكية, وكذلك كان هناك توجيه وتركيز على وضع الأسماء في قائمة المرشحين الذين يريدونهم في الأرقام الأولى والأسماء البقية وضعت في الخلف بحجة أن تقديم أوراقهم كانت متأخرة.وكان ذلك مستغرباً لدى الجميع الذين وجدوا فيه بأنه اتفاق بين رئيس اللجنة التنفيذية والمعني بالأمر في الجهات المعنية وكل ذلك جرى أمام أعيننا وبحضورنا آنذاك.

ومانأمله أيضاً من رئيس الاتحاد الرياضي العام أن يعيد النظر في تشكيلة اللجنة التنفيذية في دمشق وحلب لأنهما يفتقران للخبرات الواجب وجودها في اللجنتين.

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