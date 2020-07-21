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روسيا قد تبدأ إنتاج لقاح كورونا بشكل تجاري في آب

التصنيفات: آخر الأخبار,الصحة,منوعات

قال مدير عام الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف: إن روسيا قد تبدأ في إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، بشكل تجاري في شهر آب المقبل.

ونقلت روسيا اليوم عم دميترييف قوله: لقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من الاختبارات بنجاح، وستنجز المرحلة الثانية بحلول 3 آب، وبعد ذلك، ستبدأ المرحلة الثالثة من الاختبارات في روسيا وفي عدة دول في وقت واحد. ونتوقع الحصول على موافقة الجهات التنظيمية الصحية الروسية في آب، وبعد ذلك مباشرة نخطط لبدء الإنتاج الضخم، كما نتوقع الحصول على موافقة الدول الأخرى في أيلول.

وأشار إلى أنه سيتم إنتاج 30 مليون جرعة من اللقاح في روسيا (في حيت تصل الحاجة إلى 40-50 مليون جرعة)، وإجمالياً مع الدول الشريكة – 200 مليون جرعة.

وأشار دميترييف إلى أن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح ستجرى في الشرق الأوسط، بما في ذلك على 100 شخص في الإمارات وتركيا وإفريقيا وبلدان أخرى، والإنتاج الضخم لهذا اللقاح، سيكون قادراً على وقف الموجة الثانية المحتملة لهذا الوباء. أولاً وقبل كل شيء، سوف نغطي الطلب على اللقاح في روسيا”.

ووفقاً لحسابات الصندوق، سيتم إنتاج أكثر من 3 مليارات جرعة من هذه اللقاحات في عام 2021، “ما سيسمح للعالم بمحاربة الفيروس التاجي بشكل فعال”.

 

 

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التصنيفات: آخر الأخبار,الصحة,منوعات

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