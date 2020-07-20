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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الاثنين 30 ذو القعدة 1441 الموافق لـ 20 تموز 2020
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شريط الأخبار
لبنانيان: انتخابات مجلس الشعب أثبتت فشل الإجراءات القسرية ضد سورية
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي وتسقط أغلبية الصواريخ المعادية
المعراوي: الـ 31 من الجاري أول أيام عيد الأضحى المبارك
افتتاح كاتدرائية مار الياس بحلب بعد إعادة تأهيلها وترميمها من الأضرار التي لحقت بها جراء الإرهاب
تعليق قمة الاتحاد الأوروبي وسط خلافات وانقسامات حول الميزانية
البرلمان المصري يوافق على نشر قوات عسكرية خارج الحدود
موسكو: مناورات الناتو في البحر الأسود تضعف الأمن في المنطقة
بكين تؤكد معارضتها عقوبات واشنطن أحادية الجانب على الدول الأخرى
الصين: تصريحات بريطانيا بشأن الإيغور افتراءات
زنكنه: سيكون لدى إيران تعاون طويل الأمد مع الصين
رئيس اللجنة القضائية الفرعية بدمشق: انتهاء عمليات الفرز في جميع مراكز المحافظة
مجلس الوزراء: تكثيف الرقابة على جودة المنتجات وتشجيع المبادرات المشتركة مع الفعاليات الاقتصادية
مجلس النواب المصري يوافق على تمديد حالة الطوارئ
موسكو تأمل باستقرار الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان
روسيا تصنف 6 منظمات أمريكية وواحدة بريطانية غير مرغوب فيها