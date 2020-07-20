بيلوسي تتحدث عن إخراج ترامب من البيت الأبيض

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أنه سيتم إخراج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من البيت الأبيض في حال خسر في الانتخابات الرئاسية المقبلة بغض النظر عن موقفه من نتائج الانتخابات.

وقالت بيلوسي في مقابلة مع قناة “إم إس إن بي سي” الأمريكية اليوم رداً على تصريح لترامب لم يستبعد فيه عدم قبوله بنتائج الانتخابات.. “هناك عملية ولا علاقة لها بما إذا لم يرغب شخص معين يشغل المنصب في البيت الأبيض في المغادرة فيجب إخراجه من هناك لأن الرئاسة هي الرئاسة”.

وأضافت بيلوسي..”بغض النظر عما إذا كان يعرف ترامب ذلك أم لا فإنه سيغادر وإن عدم رغبته بالمغادرة لا تعني أنه لن تكون لدينا مراسم تنصيب لرئيس منتخب شرعياً للولايات المتحدة”.

وانتقد ترامب في تصريح لقناة فوكس نيوز أمس نظام التصويت عبر البريد معتبرا أن ذلك قد يؤدي إلى تزوير نتائج الانتخابات التي من المقرر أن تجري في تشرين الثاني المقبل.

وشهدت شعبية ترامب تراجعاً كبيراً نتيجة تعامله مع وباء كورونا ومع الاحتجاجات التي عمت البلاد إثر مقتل مواطن أمريكي من أصول أفريقية على يد الشرطة الأمريكية في مدينة مينيابوليس موءخراً.

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