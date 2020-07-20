لبنانيان: انتخابات مجلس الشعب أثبتت فشل الإجراءات القسرية ضد سورية

أكد النائب اللبناني السابق إميل لحود أن إجراء انتخابات مجلس الشعب في سورية والمشاركة الواسعة فيها رغم ما تتعرض له من إجراءات قسرية جائرة تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها هو انتصار واضح لإرادة الشعب السوري.

وقال لحود في تصريح لمراسل سانا: الشعب السوري تخطى الإجراءات القسرية أحادية الجانب غير الشرعية التي فرضتها الولايات المتحدة على سورية وأدرك بصموده وإقباله على صناديق الانتخاب النصر وأفشل ما يسمى قانون قيصر.

بدوره أكد رئيس تيار صرخة وطن في لبنان جهاد ذبيان أن إقبال الشعب السوري على الانتخابات التشريعية في ظل الأوضاع والظروف الاقتصادية التي يعيشها ورغم كل ما أحيك ضد سورية من حصار ظالم وحرب كونية يشكل نصراً جديداً لسورية.

وقال ذبيان في تصريح مماثل: هذه الانتخابات تشكل دلالة كبرى على أن سورية ستعود كما كانت درة للشرق والعروبة ومقصداً لكل إنسان يريد أن يرى بأم العين النضال والتضحية من أجل الأرض والوطن والكرامة.

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