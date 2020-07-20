دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي وتسقط أغلبية الصواريخ المعادية

تصدت وسائط دفاعنا الجوي الليلة لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في سماء جنوب دمشق وأسقطت أغلبيتها.

وقال مصدر عسكري في تصريح لـ سانا: في تمام الساعة 21.48 من يوم الإثنين الواقع في 20-7-2020 قام طيران العدو الإسرائيلي من فوق الجولان السوري المحتل بتوجيه عدة رشقات من الصواريخ باتجاه جنوب دمشق وقد تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت أغلبيتها واقتصرت الخسائر على الماديات.

ورصدت كاميرا سانا تصدي دفاعاتنا الجوية لعدة صواريخ وإسقاطها في سماء جنوب دمشق.

وكانت دفاعاتنا الجوية تصدت في الـ 23 من الشهر الفائت لعدوان إسرائيلي على كباجب في ريف دير الزور والسخنة في ريف حمص وصلخد في السويداء وتمكنت من إسقاط عدد كبير منها قبل الوصول إلى أهدافها.

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