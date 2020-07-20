شفاء حالتين وتسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس( كورونا )في السويداء

السويداء - ضياء الصفدي

سجلت محافظة السويداء اليوم ثلاث إصابات جديدة بفيروس( كورونا ) وأكد مدير صحة السويداء – الدكتور نزار مهنا إصابة ثلاث حالات في المحافظة ، وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة والتعامل مع الحالات وعزلها، كما تم شفاء حالتين من الحالات المسجلة سابقاً.

وأكد مهنا أن الحالات موضوعة في قسم العزل الخاص ومُتابعة ، وفرق التقصي الصحي تتابع عملها بأخذ المسحات للحالات المشتبه بها، وأن الفرق المختصة تجري مسحات لأشخاص مخالطين للحالات السابقة.

وطلب مهنا من المواطنين في محافظة السويداء ضرورة متابعة الإجراءات الاحترازية في الوقاية و خاصة التباعد المكاني و اتباع العادات الصحية السليمة و تجنب التجمعات والتركيز على النظافة والتعقيم، و خاصة مع قرب عيد الأضحى المبارك.

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