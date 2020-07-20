محافظة طرطوس تعاود التشديد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس(كورونا)

طرطوس_ رفاه نيوف

بعد زيادة عدد الإصابات بفيروس( كورونا) في سورية ومع ضرورة التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية اجتمعت اليوم خلية الطوارئ في محافظة طرطوس برئاسة محافظ طرطوس -صفوان أبو سعدى واتخذت العديد من القرارات وهي :

إيقاف تجمعات التعازي و التقيد بنسبة تواجد لا تتجاوز الـ50٪ من الطاقة الاستيعابية في المطاعم و أماكن الأفراح وفق تعليمات الفريق الحكومي المعني، و التشدد بتطبيق منع النارجيلة (الأراكيل ) و التجمعات وخاصة على الكورنيش البحري.

والتأكيد على إجراء عمليات التعقيم على وسائط النقل الجماعي، و إلزام مستخدميها من السائقين و الأفراد بالتقيد بالإجراءات الوقائية و لبس الكمامة و التعقيم و تكليف قسم الكراج بالتأكد من ذلك.

وتضمنت القرارات تكليف أقسام الشرطة بالمدينة إعلام مراكز تحويل الأموال بالتقيد بالإجراءات الوقائية لفيروس (كورونا) و التشدد بمنع الازدحام ،و تطبيق التباعد بين الأشخاص و التعقيم تحت طائلة الإغلاق.

كما كلف عضو المكتب التنفيذي المختص و مدير الصحة بالاستمرار بمتابعة تقيد المنشآت و الفعاليات بالإجراءات الاحترازية تحت طائلة الإغلاق في حال عدم التقيد.

وأشاروا إلى أنه تم إغلاق منافذ بيع التبغ الإفرادي في طرطوس وصافيتا نتيجة الازدحام الكبير الذي حصل فيهما وتم تحويل بيع الدخان عبر منافذ( السورية للتجارة) ،مع التأكيد على منع حصول أي ازدحام في مركزي بانياس و القدموس

و عولوا على وعي المواطنين وضرورة التحلي بروح المسؤولية و التقيد الذاتي و الشخصي بالإجراءات الوقائية و النظافة الشخصية و التعقيم و عدم التسبب بحالات الازدحام و أخذ الحذر أثناء مخالطة الوافدين من خارج المحافظة.

و تم استعراض واقع مركز الحجر و العزل الصحي في معسكر الطلائع و عدد المحجورين فيه و واقع الإصابات في طرطوس و سبل الحفاظ على الصحة العامة و الحيلولة من دون زيادة أعداد المصابين.

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