مركزان الخليل

في خطوة جديدة مكملة للخطوات التي اتخذها الجانبان السوري والإيراني لتطوير العلاقات بين البلدين على كل المستويات، فقد عقد اليوم اجتماعاً في مبنى وزارة التجارة الداخلية ضم وفدي البلدين

برئاسة المهندس جمال الدين شعيب معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووفد تجاري ايراني برئاسة علي رضا آيتي القائم بأعمال السفارة الإيرانية في دمشق تناول سبل تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين سورية وإيران ،وفتح آفاق جديدة لهذه العلاقات.

وتمحور الحديث خلال الاجتماع على احتياجات سوقي البلدين من المواد الغذائية والاستهلاكية وكيفية توفيرها في ظل الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب بحق شعبي البلدين وقانون سيزر الظالم على سورية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يقوم الجانب الإيراني بتوفير عدد من السلع والمنتجات والصناعات الغذائية الأساسية لزوم السوق السورية، مقابل قيام الجانب السوري بتصدير الفائض من عدد المنتجات الزراعية، وذلك بعد أن يتم تحديد تلك السلع بين الجانبين لاحقاً.

وأكد شعيب خلال الاجتماع على عمق العلاقة النوعية بين البلدين والتي تعكس إيجابيتها على تأمين أسواق البلدين من المنتجات الرئيسة وفق عملية تبادل سلعي خاصة يتم من خلالها تبسيط الإجراءات التي تسمح بوصول المنتجات بانسيابية تضمن المصلحة المشتركة لكلا الجانبان وخاصة فيما يتعلق بالسلع الغذائية المتعلقة بمعيشة المواطن اليومية.

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