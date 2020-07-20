في حفل جماهيري كبير ..إعادة ترميم كاتدرائية (مار إلياس المارونية) التاريخية في حلب

حلب- رحاب الإبراهيم

ضمن خطة إعادة مدينة حلب، أعيد اليوم تجديد كاتدارئية (مار إلياس المارونية)، وإزاحة الستار عن نصب العلامة المطران جرمانوس فرحات، في حفل كبير حضره عدد من كبار مسؤولي مدينة حلب ورجال الدين المسيحي والإسلامي على رأسهم سماحة مفتي سورية بدر الدين حسون.

حفل تجديد كاتدرائية مار إلياس المارونية الأثرية التاريخية أقيم برعاية الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الكلي الطوبي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للموارنة، حيث حضر عنه ممثله الراعي المطران يوسف مطر، وبحضور أيضاً ممثل عن بابا الفاتيكان المطران ماريو زيناري، ما يدل على أهمية إعادة ترميم وتجديد هذه الكنيسة التاريخية التي تشكل صرحاً أثرياً هاماً ليس لحلب فقط وإنما لسورية والعالم أيضاً.

إعادة ترميم كاتدرائية مار إلياس المارونية التي تعرضت إلى تخريب كبير بعد أن طالتها قذائف المجموعات الإرهابية، التي استهدفتها وبقية الكنائس والجوامع في خطة هدفها طمس المعالم الدينية والتاريخية التي تشكل آرثاً حياً للبشرية جمعاء، وهو ما أكدت عليه جميع كلمات رجال الدين المسيحي والإسلامي، الذين شددوا على أن ترميم الكنيسة ووضعها في خدمة أبنائها يشكل رسالة محبة وسلام للعالم، والتأكيد أن سورية تنهض من جديد وأن الحياة أقوى من الموت.

وتأكيداً على وحدة الحال بين مسيحي سورية ومسلميها، بعد أن دأبت المجموعات الإرهابية والدول المشغلة لها على تفكيكها أعطيت الكلمات الافتتاحية لرجال الدين المسلم، حيث أوضح مفتي الجمهورية العربية السورية بدر الدين حسون، الذي نقل محبة السيد الرئيس بشار الأسد لحلب وأهلها، أن الكنيسة التي تعرضت لدمار كبير بفعل إجرام المجموعات الإرهابية المسلحة يعاد ترميمها اليوم في دليل على إرادة الحياة وقهر الموت، فمنذ فترة كان افتتاح كنيسة للأخوة الأرمن واليوم يعاد افتتاح هذه الكنيسة، وغداً سيكون هناك افتتاح للجامع الأموي بحلب، الذي عمدوا عن سابق إصرار وتصميم على تدميره وهو أقدم جامع في بلدنا، متسائلاً عن أسباب تدمير هذا الصرح التاريخي والحضاري، وعن أسباب استهداف الكنائس والمساجد والمعامل والمصانع والجامعات والمدارس، في تأكيد على الفكر الإجرامي الذين عمد 3500 ألف إرهابي على زرعها في بلدنا، لكن سورية اليوم تنفض آثارهم الإرهابية وتعلن من خلال افتتاح هذه الكنيسة بأنها أشرقت بالنور على العالم بعد أن بدؤوا على إرسال الحرب بدل المحبة، متمنياً على ممثل الكاردينال الراعي أن يرسل ممثله عند إعادة افتتاح الجامع الأموي، مشدداً على أن حلب ستعود أقوى وأجمل من ذي قبل بهمة أبنائها وأهلها.

بدوره مفتي حلب شدد على أهمية الكنيسة التاريخية باعتبارها تعد صرحاً أثرياً وتراثياً ومعرفياً كونها تعد من دور العلم والعبادة، كما أنها صناعة للخير، الذي يجب أن نعمل على توجيه للمجتمع وزرع قيمه في عقول أفراده، مؤكداً أن ترميم الكنيسة من جديد يبين رغبة السوريين في بناء بلدهم الذي يريدوه عزيزاً وسيداً وقوياً ومستقلاً في قراره.

من جانبه المطران مار يوسف طوبجي رئيس أساقفة حلب شدد على الأهمية الكبيرة لإعادة افتتاح كنيسة كاتدارئية مار إلياس المارونية التي تعد صرحاً حضارياً دينياً وتاريخياً وشاهداً حياً على تاريخ أجدادنا، مشيراً إلى أن هذه الكنيسة عانت كما عانى الشعب السوري من الإرهاب وتلقت الكثير من القذائف لكنها صدت بارتفاعها العالي الموت القادم من كل حدب وصوب عن أبنائها، لافتاً إلى تضرر الكنيسة الكبير جراء اعتداءات المجموعات الإرهابية لكنها اليوم تشهد على قيامتها كما سنشهد قريباً على قيامة سورية وعودتها قوية كسابق عهدها، مشدداً على إن إعادة ترميم الكنيسة يشكل رسالة واضحة للعالم أن الحياة أقوى من الموت والبناء فوق الهدم.

ممثل الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي شدد على وحدة المصير بين سورية ولبنان، وأن إعادة إعمار الكنيسة رسالة رجاء ستنير العالم كله، مبدياً تضامنه مع السوريين بعد الحرب الإرهابية الكونية التي طالت جميع القطاعات، متمنياً لحلب خصوصاً ولسورية عموماً النهوض مجدداً والعودة أقوى من السابق.

السفير الباباوي في سورية وممثل بابا الفاتيكان الكاردينال ماريو زيناري أمل أن يكون إعادة افتتاح الكنيسة بعد ترميمها وإصلاح الأضرار التي لحقتها بسبب الإرهاب وإزاحة الستار عن نصب العلامة المطران جرمانوس فرحات رسالة للسوريين للنهوض والبناء وخاصة أنهم لطالما كانوا صانعي سلام ومحبة.

وفي نهاية الحفل تم توزيع دورع تذكارية لعدد من الشخصيات الرسمية والدينية نظراً لمساهمتها في الإسراع في ترميم الكنيسة ووضعها في خدمة أبنائها ورعاياها.

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