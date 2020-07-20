قيود جديدة في إسبانيا مع ارتفاع عدد إصابات كورونا

واصلت السلطات الإسبانية اليوم إعادة فرض قيود جديدة تصديا لارتفاع بعدد إصابات كورونا مع قرار منطقة مرسيا جنوب شرق البلاد إغلاق الحانات والملاهي الليلية الداخلية.

وأعلن رئيس المنطقة فرناندو لوبيز ميراس في تغريدة نقلتها وكالة فرانس برس “تدابير جديدة لمنع تفشي كوفيد 19 مثل منع السهر في المنشآت المغلقة ويسمح فقط بالسهر في الأماكن المفتوحة” مضيفا “أيضاً التجمعات التي تضم أكثر من 15 شخصاً ممنوعة”.

كما أعلنت المنطقة الساحلية أيضاً إغلاق مراكز الرعاية النهارية لكبار السن ووضع قيود على زيارات دور الرعاية في تدبير بدأت بتنفيذه قبل أسبوع أيضا منطقة الباسك.

ودعت الحكومة المحلية في كاتالونيا الجمعة سكان برشلونة وضاحيتها إلى عدم الخروج من بيوتهم إلا للضرورة ومدد العمل بهذه التوصية التي تشمل أيضاً منطقة ليريدا أمس إلى بلدة فيغيراس القريبة من الحدود الفرنسية وبلدتي فيلافانت وسان فيلايو دي لوبريغات.

ووسط تسارع العدوى مع تسجيل وزارة الصحة الإسبانية يوم الجمعة الماضي 5700 إصابة جديدة خلال أسبوع مقابل أقل من 3 آلاف إصابة في الأسبوع الذي سبقه شددت كل المناطق الإسبانية ما عدا مدريد على الطابع الإلزامي للكمامة التي يجب وضعها في حال لم يكن احترام المسافة الآمنة بين الأشخاص ممكناً تحت طائلة دفع غرامة.

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