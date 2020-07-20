تعليق قمة الاتحاد الأوروبي وسط خلافات وانقسامات حول الميزانية

علق قادة دول الاتحاد الأوروبي مؤقتاً قمتهم المستمرة منذ يوم الجمعة الماضي في يومها الرابع بعد تمديدها أمس وسط خلافات وانقسامات حول ميزانية الاتحاد الأوروبي وصندوق مكافحة جائحة كورونا والتوصل إلى خطة للتعافي بعد أزمة (كوفيد 19) لتستأنف المحادثات في وقت لاحق اليوم.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي قوله: “لسنا هنا لأننا زوار.. نحن هنا لأننا نقوم بأعمال لبلداننا”.

بدوره دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل دول الاتحاد إلى التغلب على الانقسامات والاتفاق على الميزانية وصندوق الانعاش معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق ونجاح الاتحاد في مهمته المستحيلة.

ووفقاً لمصادر فإن ميشيل سيقدم مقترحات اضافية لتتم مناقشتها اليوم.

وعقد قادة دول الاتحاد الأوروبي يومي السبت والأحد الماضيين اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف وجلسات عامة سعياً لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف بشأن طرق وشروط توزيع مبلغ 750 مليار يورو المقرر تحت مظلة خطة التعافي من كورونا ومن المقرر أن تستأنف الجلسات في وقت لاحق اليوم بعد تعليقها فجراً.

وتتركز الخلافات بين الدول وعلى رأسها هولندا والتي ترغب في فرض شروط مشددة على الدول التي ستحصل على أموال المساعدات وبين فرنسا وألمانيا اللتين ترفضان هذا التوجه.

ويسعى قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي جاهدين منذ يوم الجمعة الماضي للتوصل إلى اتفاق بشأن حزم تحفيز ضخمة بمليارات اليوروهات لاقتصادات دول الاتحاد المتضررة جراء جائحة كورونا وآليات توزيع وإدارة مخطط التعافي الاقتصادي البالغ قدره 750 مليار يورو والموازنة الأوروبية.

طباعة