بكين تؤكد معارضتها عقوبات واشنطن أحادية الجانب على الدول الأخرى

جددت الصين اليوم معارضتها الشديدة للعقوبات أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة على العديد من الدول الأخرى.

ونقلت وكالة شينخوا للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين قوله في مؤتمر صحفي إن الولايات المتحدة تفرض عقوبات أحادية الجانب على دول أخرى وفقاً لقوانينها المحلية الداخلية وذلك في انتهاك للقوانين الدولية والأعراف الرئيسة للعلاقات الدولية وتلحق الضرر بالحقوق المشروعة والقانونية للدول الأخرى ومصالح شعوبها.

وأضاف المتحدث تعليقاً على مخاوف عبر عنها جوزيف بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بشأن العقوبات الأميركية أن الصين تأخذ بعين الاعتبار تصريحات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة.. وهي تدعم التعاون الدولي بين جميع دول العالم بما يتفق والقوانين الدولية.

وكان بوريل أعرب يوم الجمعة الماضي عن مخاوفه لتزايد استخدام العقوبات أو التهديد باستخدامها من قبل الولايات المتحدة ضد الشركات ومصالح الاتحاد الأوروبي وقال: نحن نشهد هذا المتنامي لفرض العقوبات في حالات إيران وكوبا ومحكمة الجنايات الدولية” مشدداً على أن الاتحاد الأوروبي يعتبر تطبيق العقوبات خارج الحدود الإقليمية يتناقض مع القانون الدولي.

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