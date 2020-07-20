ستاندرد آند بورز: ديون حكومات الخليج ستزيد 100 مليار دولار هذا العام

توقعت شركة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية، اليوم، أن يرتفع دين حكومات دول الخليج برقم قياسي يبلغ نحو 100 مليار دولار هذا العام في ظل تنامي متطلبات التمويل بسبب أزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

ونقلت وكالة “رويترز” عن الشركة قولها في بيان إنه استناداً لافتراضاتنا الخاصة بالاقتصاد الكلي نتوقع أن تشهد ميزانيات حكومات مجلس التعاون الخليجي تدهوراً حتى عام 2023 وقدرت تسجيل عجز مجمع للحكومات المركزية لدول مجلس التعاون بنحو 180 مليار دولار.

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