ضبط معمل كونسروة يقدم وجبات توت شامي فاسدة في( صحنايا )

مركزان الخليل

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق معمل كونسروة في منطقة صحنايا يحتوي كمية 8 براميل وزن البرميل 200 كغ من مربى التوت نصف المصنع فاسدة ورائحتها كريهة إضافة لضبط 1680 مطربان مخلل ثوم وزن المطربان 350 غ منتهي الصلاحية، وبذلك تكون الكمية المضبوطة تقدر بحوالي 2,2 طن. حيث قامت دوريات حماية المستهلك التي ضبطت المخالفة بتنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المخالفين، ومصادرة الكميات الفاسدة بقصد إتلافها وفق الأصول القانونية. ناهيك عن إغلاق المنشأة بالشمع الأحمر لمخالفتها شروط الترخيص وإنتاج مواد مغشوشة.

وذكرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق أن التركيز خلال الأيام الحالية في أعمال الرقابة على المواد الغذائية التي تحظى بالمساحة الأكبر لأعمال الغش التدليس كون معظمها تشكل استهلاكاً يومياً وحاجة أساسية لحياة المواطن.. لذلك نجد هذا الكم من هذه المخالفات التي يتم ضبطها قبل أن تأخذ طريقها إلى سوق الاستهلاك المحلي.

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