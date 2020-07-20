375 ألفاً سجلوا على القناة الرقمية للشؤون الاجتماعية

أكد مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود الكوا فيما يخص منحة بدل التعطل والتي تقدم للفئات المتضررة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا بأن وزارة السياحة واتحاد الحرفيين قد زودونا بأسماء المستحقين لبدل التعطل، وقد أطلقنا القناة الرقمية التي أتاحت التسجيل لكافة الأشخاص المتضررين من جائحة كورونا.

وأضاف الكوا :سجل على القناة ما يقارب الـ 375 ألف شخص، 102 ألف منهم ضمن المهن المحددة،وحصل على المنحة حتى الآن ما يقارب الـ 35 ألف شخص، وكل شهر يوجد 20 ألف مستفيد، ويتم نشر الأسماء المستحقة لمنحة بدل التعطل على صفحة وزارة الشؤون الاجتماعية الرسمية على موقع (فيسبوك)، مطالباً من كل مواطن يجد اسم شخص يعلم أنه لا يستحق المنحة أن يتقدم بشكوى على الفور.

وقال الكوا : تقدم الشكوى إما لوزارة الشؤون الاجتماعية، أومن خلال صفحتها الرسمية عبر (فيسبوك) أو فروع الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية في كل المحافظات، ويوجد فئات لن تحصل على المنحة رغم أنها تضررت، لكن الموارد محدودة وعليه كان الاختيار لأكثر المهن تضرراً.

وأشار إلى أن المساعدات المقدمة للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة لن تكون بدل نقدي وإنما ستكون إما أدوية أو سللاً غذائية.

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