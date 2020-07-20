روسيا تصنف 6 منظمات أمريكية وواحدة بريطانية غير مرغوب فيها

أصدرت النيابة العامة الروسية اليوم قراراً يقضي بتصنيف أنشطة سبع منظمات أجنبية غير حكومية هي ست أمريكية وواحدة بريطانية غير مرغوب فيها على أراضي روسيا.

وقالت النيابة العامة في بيان صحفي نقله موقع “روسيا اليوم”: إنها اتخذت نتيجة لدراسة المواد التي حصلت عليها قراراً لتصنيف أنشطة سبع منظمات أجنبية غير حكومية غير مرغوب فيها على أراضي روسيا، مضيفةً: إن أنشطة هذه المنظمات تمثل تهديداً لأمن روسيا دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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